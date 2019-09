Meghan Markle e il principe Harry, la regina vieta ai suoi ospiti di parlare di loro

di Silvia Natella

Immaginate di prendere un tè ae di conversare amabilmente con la, quali sarebbero gli argomenti di conversazione? Scordatevie il. A colloquio con laè vietato parlare di loro. Secondo ilè quanto viene imposto a ogni ospite che abbia il piacere di incontrarla.LaII sarebbe stufa dei titoli e dell'attenzione mediatica che ogni giorno viene riservata aed. Sembra che gli ospiti siano sempre molto curiosi e che durante le consuete udienze settimanali la bombardino di domande sui duchi di. Tutto questo l'avrebbe spinta a porre un veto.Gli ospiti, dunque, dovrebbero spremere le meningi per trovare un argomento di conversazione originale che catturi la sua attenzione. Il giornalistaha scritto sul suo: «Alcuni amici hanno incontrato la Regina per una passeggiata a cavallo, ed è stata data loro una regola. Parlate di tutto tranne che dei Sussex»A questo si aggiungono le dicerie sui pessimi rapporti tra lei e. Le abitudini dell'ex attrice fanno discutere e recentemente la scelta di volare a New York per assistere al match dell'amica Serena WIlliams avrebbe innervosito i membri della Famiglia Reale tutti riuniti a Balmoral.