Harry e Meghan, per il matrimonio una torta al limone con veri fiori di sambuco

Per Harry e Meghan una torta al limone, ovviamente sontuosa. Il dolce di nozze, che sarà affidato alle sapienti mani di una maestra pasticcera americana trapiantata a Londra, Claire Ptak, sarà ricoperto di una glassa alla crema di burro e decorato con fiori veri di sambuco, e completato da una corona di perle di zucchero. I promessi sposi avrebbero chiesto alla pasticciera di racchiudere «i sapori vivi della primavera» nella torta per il loro matrimonio, il 19 maggio. Kensington Palace ha commentato che il principe e la futura moglie «non vedono l'ora di condividere la torta con i loro invitati».



La futura sposa aveva postato un'intervista a Ms Ptak sul suo sito di lifestyle che ha chiuso appena la relazione con il principe Harry è stata ufficiale. Claire Ptak, che ha iniziato con una bancarella al Broadway market ad est di Londra e ha aperto la sua pasticceria biologica nel 2010 ad Hackney ha dichiarato: «Non posso dirvi quanto io sia felice di essere stata scelta per realizzare la torta nuziale del principe. Sapendo che condividono gli stessi miei valori riguardo alla provenienza del cibo, alla sostenibilità, agli alimenti di stagione e, più importante, ai sapori, rende il partecipare alla creazione del loro matrimonio ancora più eccitante».

Sul sito della sua pasticceria, Ms Ptak per i matrimoni raccomanda torte di vaniglia o cioccolato, limone o cocco ricoperte da una glasse deluxe alla meringa svizzera e crema di burro. Per le nozze di William e Kate nel 2011 la torta era stata fatta da Fiona Cairns ed era un più tradizionale dolce di frutta. Al matrimonio, al castello di Windsor, saranno presenti non meno di due mila persone.

