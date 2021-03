Meghan e Harry, rumors: «La regina non vedrà l'intervista ma è pronta a vendicarsi se ci saranno attacchi»

La regina Elisabetta «ignorerà» l'attesissima intervista a Meghan Markle e al principe Harry, a patto che non ci siano degli attacchi troppo duri nei confronti della monarchia. L'intervista andrà in onda in serata, sulla Cbs, dagli Stati Uniti. Dove la coppia si è trasferita dopo aver rotto con la Royal Family. In particolare, alcune indiscrezioni provenienti da Buckingham Palace rivelano che la corte sarebbe disposta a ignorare le dichiarazioni dei duchi di Sussex, ma solo se non ci saranno degli attacchi. In quel caso, si apprende, la macchina della comunicazione di Buckingham Palace è «pronta a vendicarsi» con nuove presunte «rivelazioni sul comportamento» della coppia. Lo riporta il Sunday Times: le indiscrezioni arrivano dopo le anticipazioni in cui Meghan ha accusato la corte di diffondere «falsità» su di loro.

La regina

In queste ore la regina Elisabetta, 94 anni, si occupa «solo dei suoi doveri» istituzionali e della salute del principe consorte Filippo», ricoverato quasi centenario in ospedale dopo un piccolo intervento al cuore, ha fatto eco un altro sedicente insider, citato stavolta dal tabloid britannico Express.L'intervista a Harry e Meghan, registrata settimane fa dalla nota anchorwoman afroamericana Oprah Winfrey, andrà in onda alle 20 locali d'oltreoceano.

Kate and Prince William will virtually stand by the Queen on Sunday - just hours before Meghan and Harry's interview with Oprah #OprahMeghanHarry https://t.co/RHY0NPKivM — Daily Express (@Daily_Express) March 4, 2021

Mentre nel tardo pomeriggio la Bbc trasmetterà nel Regno Unito un programma in cui la sovrana comparirà in collegamento con l'erede al trono Carlo (assieme a Camilla), con il principe William (fratello maggiore di Harry, assieme a Kate) e con altri reali per celebrare la giornata del Commonwealth in regime di distanziamento tenuto conto dell'emergenza Covid che ha impedito la tradizionale liturgia nell'abbazia di Westminster.

Nell'occasione sono attesi brevi discorsi, in parte anticipati, in cui la regina esalterà fra l'altro l'unità nazionale e i legami con i Paesi dell'ex impero nella lotta alla pandemia ed elogerà i camici bianchi; mentre gli altri reali parleranno anche di cambiamenti climatici e diritti delle donne. Non è atteso alcun riferimento esplicito ai Sussex, ma molti hanno interpretato la scelta di questa presenza televisiva di gruppo come un segnale di unione di fronte ai due "ribelli" e un tentativo di strappare loro - seppure solo per qualche ora e di fronte a una platea più limitata - i riflettori mediatici globali.

The Queen will not watch the Duke and Duchess of Sussex’s interview with Oprah Winfrey, which courtiers have branded a “circus” https://t.co/yojTrGxKSc — The Sunday Times (@thesundaytimes) March 7, 2021

