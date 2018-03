Meghan Markle, la gaffe insieme al principe Harry alle celebrazioni di Commonwealth Day

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche settimane dalle nozze il principee la sua promessa sposasono sempre nel mirino degli obiettivi di telecamere e fotografi. Per questo motivo non è sfuggita lache l'attrice americana ha fatto complice Harry.Durante le celebrazioni del Commonwealth Day, giornata che omaggia i 53 paesi dell'organizzazione intergovernativa, si è esibito di Lyam Payne, star della band One Direction che ha cantato "Waiting on the world To change" nell'Abbazia di Westminster. Non è sfuggito però lo scambio di sguardi della coppia reale: alla fine della performance Harry si è girato verso Meghan alzando le sopracciglia e facendola ridere, gesto interpretato come una derisione nei confronti del piccolo spettacolo.Questo è stato il primo impegno ufficiale di Meghan insieme alla regina e il gesto potrebbe aver causato imbarazzi a corte. Magari si trattava di un gesto di complicità tra i due, ma sui social il video ha fatto in poco tempo il giro del mondo.