Meghan Markle e le accuse di razzismo alla Famiglia Reale. «Tutte scuse, aveva già progettato tutto»

«Meghan Markle non voleva fare parte della Famiglia Reale e le accuse fatte nell'intervista con Oprah Winfrey sono solo delle scuse». Queste le parole di Phil Dampier, esperto di Royal Family e scrittore del libro "Royally Suited: Harry and Meghan in their own words", che in un'intervista al tabloid The Sun getta nuove ombre sulla decisione del duca e la duchessa di Sussex di trasferirsi negli Stati Uniti e abbandonare i loro doveri nei confronti della Corona. Lo scrittore ha detto: «Non credo che il suo cuore fosse davvero dentro». E ha aggiunto: «Personalmente penso che non abbia mai avuto intenzione di rimanere nella Famiglia Reale».

Meghan Markle, nella discussa intervista con Oprah Winfrey, ha raccontato di aver subito insopportabili pressioni da parte di alcuni membri della famiglia e di aver avvertito preoccupazione circa il colore della pelle di suo figlio Archie. Una versione totalmente rigettata da Phil Dampier: «Io non ci credo che non siano riusciti ad aiutare Meghan e non credo che sia stata fatta fuori dal razzismo». Lo scrittore ha spiegato: «Quando guardi ad alcuni dei progetti in cui è stata coinvolta capisci che li stava pianificando già da un paio di anni».

E ha concluso: «Temo che incolpare i membri della famiglia reale e i cortigiani per il modo in cui sono stati trattati sia solo una scusa per giustificare ciò che hanno fatto». Harry e Meghan continuano la loro vita lontano dalla Gran Bretagna, ma le discussioni sul loro addio alla Royal Family sembrano destinate a non cessare mai.