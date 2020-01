Il padre di Meghan Markle: «Forse mi rivedrà quando sarò sepolto»

L'intervista di Thomas Markle ha fatto parecchio discutere. Il padre di Meghan non ha alcuna intenzione di mettere fine alle sue recriminazioni verso la figlia e la famiglia reale britannica, né di smettere di creare loro imbarazzo o rinunciare al palcoscenico dei media. Il suo messaggio è stato trasmesso nel Regno Unito su Channel 5. Nell'intervista - parte di un programma dedicato ai Sussex sullo sfondo della loro decisione di sganciarsi dalla Royal Family e di trasferirsi per ora in Canada - il padre dell'ex attrice americana divenuta duchessa dopo il matrimonio del 2018 col principe Harry ha lasciato intendere di considerare definitiva la rottura con Meghan.



«La prossima volta che ci rivedremo, credo che io sarò nella fossa», ha affermato. Thomas ha poi ammesso d'aver mentito a Harry sulla messa in scena delle foto che si era fatto scattare in abito da cerimonia prima del matrimonio della figlia, matrimonio a cui non era stato alla fine più invitato. Ma ha insistito di averlo fatto inizialmente non per soldi, bensì «per l'immagine», pur senza negare di aver in seguito venduto quegli scatti e di continuare tuttora a guadagnarci su. «Io ora intendo proteggermi e farmi pagare, non mi interessa», ha quindi proseguito, rivendicando il diritto di lucrare anche su interviste ai giornali e tv. «La Royal Family è in debito con me, come lo sono Harry e Meghan», ha sostenuto nel solito tono recriminatorio: «Mia figlia m'aveva detto che si sarebbe presa cura di me in età avanzata, ora sono avanti con gli anni, è tempo che si occupi del suo papà».



Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA