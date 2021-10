Meghan Markle: orologio, braccialetti e anello da mezzo milione di sterline. Scoppia la polemica

Un orologio di lusso, abbinato con due braccialetti e un anello. Questi accessori hanno fatto salire il termometro delle polemiche in Gran Bretagna. La duchessa Meghan Markle è comparsa lunedì scorso su un popolare canale YouTube con degli accessori dal valore complessivo di 444.900 di sterline. La scelta della mise della duchessa ha suscitato molti commenti tra i sudditi della Regina. I reali infatti, per eleganza, solitamente sono molto attenti a indossare accessori e vestiti non eccessivamente onerosi.

Una vera e propria combinazione di gioielli lussuosi da mezzo milione di pound, indossati da Meghan insieme a una camicetta e a un paio di jeans.

Meghan ospite del canale "Brightly Storytime"

La duchessa del Sussex, madre della piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nata lo scorso 4 giugno, oltreché del figlio più grande Archie Mountbatten-Windsor, è stata ospite dell'account YouTube "Brightly Storytime" per presentare The Bench, il suo libro per bambini.

La mise della duchessa

Ad una una camicia blu casual, con le maniche lunghe arrotolate, Meghan ha scelto di abbinare una notevole dose di sfarzo indossando un orologio Cartier Tank in oro da circa 23mila dollari, un tempo di proprietà della principessa Diana e un braccialetto Cartier Love da 7mila dollari.

A coronare la mise, inoltre, un altro piccolo braccialetto in oro da circa 3mila dollari, disegnato da Jennifer Meyer e un anello da mignolo. Quest'ultimo l'oggetto più costoso: il suo prezzo sul mercato si aggirerebbe infatti intorno ai 62mila dollari. Secondo alcuni l'anello sarebbe stato realizzato con preziosissimi diamanti mediorientali.

Il misterioso "anellino"

Meghan, conosciuta per indossare spesso oggetti dal profondo significato simbolico, ha così sfoggiato il piccolo anello che tanti sudditi della Regina continua a incuriosire. Per alcuni sarebbe stato realizzato con preziosi diamanti mediorientali.

Nonostante le stime che continuano a considerare l'anello del valore di circa 62mila dollari (45mila sterline), i duchi del Sussex hanno negato quest'ipotesi come quella secondo cui sarebbe stato modellato con diamanti donati di una coppia appartente a un ricco e misterioso donatore mediorientale. Meghan e Harry hanno invece raccontato che l'avrebbero acquistato da uno stilista americano. Per la prima volta l'anello è stato visto sulla mano della duchessa nell'ottobre 2020.

L'orologio

Storia a parte invece quella dell'orologio della duchessa. Regalato dal Principe Harry qualche anno fa, quando il suo valore si aggirava intorno ai 23mila dollari, ora potrebbe valere molto di più. L'elegante orologio è stato indossato da Diana in diverse occasioni, tra le quali una visita nel 1997 al tempio indù Shri Swaminarayan Mandir di Londra. «Un giorno vorrei regalarlo a mia figlia» disse in un'intervista anni a Hello Magazine la duchessa.

Meghan ha ricevuto diversi accessori appartenti alla collezione di Lady D. Tra questi: un pario di orecchini a farfalla e un braccialetto d'oro. L'orologio, su tutti, è però il monile preferito di Meghan. Il cronografo fu regalato alla Principessa Diana da suo padre John Spencer, VIII conte Spencer, il giorno del suo 21esimo compleanno.