Meghan Markle battuta da Kate Middleton: la moglie di William è la preferita dagli inglesi

Il dualismo, vero o presunto, tra Kate Middleton e Meghan Markle continua ad alimentare il gossip intorno alla famiglia reale britannica. Un recente sondaggio, però, ha permesso di stabilire chi è la preferita dai sudditi tra la moglie del principe William e duchessa di Cambridge, e la moglie del principe Harry e duchessa di Sussex. Ecco i risultati: entrambe si piazzano fuori dal podio nel sondaggio realizzato da YouGov, ma i britannici continuano a preferire. Lo confermano le percentuali basate sull'apprezzamento dei sudditi: Kate può vantare un 64% di giudizi positivi, a fronte di un 10% di giudizi negativi e un 22% di giudizi neutrali. Questo punteggio consente alla duchessa di Cambridge di piazzarsi al quarto posto della classifica dei membri della famiglia reale più apprezzati, mentre Meghan, che ha raccolto un 49% di giudizi positivi, 16% di giudizi negativi e 28% di giudizi neutrali, deve accontentarsi della sesta posizione. La stessa dell'anno scorso, ma con sei punti totali in meno.Per il resto, il sondaggio di YouGov riserva ben poche sorprese. Il dato più eclatante tra quelli emersi è la fiducia nella famiglia reale britannica: solo il 24% degli intervistati, infatti, ha ammesso di avere un'opinione totalmente positiva dei Windsor. Il podio della classifica basata sul sondaggio, che ha visto l'esclusione di Kate Middleton e Meghan Markle, è forse abbastanza scontato: la preferita dai sudditi torna ad essere, manco a dirlo, la, che con un 72% di giudizi positivi si riprende il primo posto, occupato l'anno scorso dal nipote. Il duca di Sussex, che quest'anno ha collezionato il 71% di preferenze (sei punti percentuali in meno rispetto al 2018), deve accontentarsi del secondo posto, forse anche a causa dei controversi rapporti tra la moglie e il resto della famiglia e per via dell'eccessiva privacy scelta per il piccolo Archie.L'ultimo gradino del podio spetta al, che quindi precede la moglie Kate. Al quinto posto, tra Kate e Meghan, si piazza invece il principe Filippo, marito della regina Elisabetta. In settima posizione troviamo invece il principe Carlo, che nella top ten precede, nell'ordine, la principessa Anna, la nipote Zara Phillips, e Sofia, la contessa di Wessex.