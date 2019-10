Meghan Markle fa causa al Mail on Sunday. Il principe Harry: «Così ho perso mia madre»

Violazione delle norme sulla privacy, violazione del diritto d’autore e abuso di informazioni private. Sono queste le principali accuse rivolte al Mail on Sunday nella querela presentata da Meghan Markle: la duchessa di Sussex ha accusa il tabloid britannico di aver pubblicato illegalmente a febbraio una sua lettera privata al padre. Lo ha reso noto la Bbc che ha citato anche un commovente comunicato del principe Harry: «Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie che è vittima delle stesse potenti forze», riferendosi al fatto che anche Lady Diana fosse sempre inseguita dai media e paparazzi fino alla sua tragica fine nel tunnel di Parigi.



Harry ha affermato che lui e Meghan credono nella «libertà dei media di riportare notizie vere con oggettività», come «pietra angolare della democrazia», ma ha rilevato che sua moglie è diventata «una delle ultime vittime di una stampa scandalistica britannica che conduce campagne contro individui senza considerarne le conseguenze, una campagna spietata che si è intensificata l'anno scorso durante la sua gravidanza e mentre allevava nostro figlio appena neonato».

Il Mail on Sunday ha sempre difeso la scelta di pubblicare la lettera di Meghan Markle, che è ancora disponibile sul sito del giornale, ma non ha commentato la notizia della causa legale. La causa è stata intentata per L’editore del Mail on Sunday, Associated Newspapers, è anche l’editore del più noto Daily Mail, uno dei tabloid più venduti e popolari del Regno Unito, famoso per usare spesso toni molto esagerati, per uno scarso rispetto della privacy delle persone e per la diffusione di notizie false. Negli ultimi anni, il Mail on Sunday ha pubblicato diversi articoli per mettere in imbarazzo il padre di Markle, Thomas Markle, che è notoriamente in cattivi rapporti con sua figlia.

