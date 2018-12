Meghan Markle incinta, Harry rinuncia alla battuta di caccia per non turbarla

di Silvia Natella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa non si fa per amore. Il principe Harry è cambiato molto pur di soddisfare e rendere felice la suaL'ultimo gesto in ordine di tempo conferma la sua volontà di accontentarla e di non procurarle un dispiacere rispettando le sue idee e le sue convinzioni. La duchessa è in dolce attesa, probabilmente di due gemelli, e il consorte ha scelto di rinunciare all'hobby della caccia, tradizione consolidata per i membri della famiglia reale.Per amore di Meghan, dunque, il principe non parteciperà alla battuta di caccia delcome viene chiamata nella festività di Santo Stefano, a Sandringham, la splendida tenuta dei Windsor nella contea del Norfolk. Secondo le indiscrezioni riportate dal Mail on Sunday e altri tabloid, avrebbe deciso di non turbare la moglie perché notoriamente animalista.«Harry è molto cambiato», commenta il Daily Mail, ma sono vent'anni che i due figli divanno a caccia insieme e la sua assenza potrebbe compromettere gli equilibri familiari, già delicati. In pochi approvano l'interesse ritrovato per le questioni ambientali e in molti parlano di tensioni tra le due coppie reali. Probabilmente i dissapori trae l'ex attrice americana sono un'invenzione della stampa, ma secondo fonti molto vicine,sarebbe molto stanca di non potersi difendere. Meghan, da attrice e donna indipendente, ora deve seguire il protocollo reale che le impone il silenzio sulle voci di lite con gli altri membri della famiglia.«È sempre stata molto indipendente in tutta la sua vita, e adesso le è stato tolto tutto. Un tempo portava avanti le sue battaglie anche sui social media, ora non può», ha rivelato una fonte. Sarebbe questo il vero motivo del trasloco da Kensington Palace a