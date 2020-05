Meghan e Harry, il voltafaccia di Carlo: non pagherà una sterlina per la loro sicurezza

Meghan Markle, il principe Carlo si schiera con Kate Middleton e punisce Harry. Come riferisce una fonte al Daily Beast, il padre di William e Harry avrebbe preso posizione nella diatriba tra i due fratelli (e le due cognate). E lo avrebbe fatto con una decisione clamorosa. Pare infatti che Carlo non pagherà per la sicurezza di Meghan Markle e Harry. Fino a una settimana fa, l'accordo sembrava fatto: l’ex marito di Lady Diana avrebbe versato quattro milioni di dollari a favore di Harry e Meghan, per tutelare la sicurezza del nipotino Archie. Mentre loro avrebbero restituito i soldi usati per ristrutturare Frogmore Cottage, dove hanno vissuto qualche mese dopo il matrimonio. Ma ora, secondo il sito britannico, tutto sarebbe saltato. Carlo avrebbe scelto di non sovvenzionare Harry e Meghan. I motivi non sarebbero noti, ma sembrerebbe aver preso posizione nella disputa tra gli ex fab four.

Meghan Markle, retroscena prima dell’addio a Buckingham Palace: «Volevano farla vergognare»

#PrinceHarry & #MeghanMarkle, the couple has now told friends that when they do hire their own security team, they will pay 4 any such service out of their own money.They are not asking 4 any special treatment. So, CHARLES is NOT paying for their security https://t.co/rnAgMcViwq pic.twitter.com/WvR0Ib1icq

— Sussex Supporter (@mid_zan) May 30, 2020