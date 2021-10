Meghan Markle e Harry non torneranno in Inghilterra: il battesimo della figlia Lilibet si farà negli Stati Uniti

Niente battesimo in Gran Bretagna per la piccola Lilibet, secondogenita di Meghan Markle e del principe Harry. Secono i beninformati, la coppia sarebbe potuta tornare per far battezzare la piccola come successo per il loro figlio Archie, ma sembra proprio che la cosa non si farà.

«Non ci sarà un battesimo nel Regno Unito», ha spiegato una fonte al Telegraph. Lillibet Diana quindi sarà probabilmente battezzata negli Stati Uniti, in una Chiesa episcopale in California. Questo perché la coppia non tornerà nel Regno Unito nemmeno per la feta in onore della principessa Diana, quello che i più additano come l'ennesimo sgarbo verso il fratello di Harry, William. A questo punto Lillibet non sarebbe considerata un membro della Chiesa di Inghilterra.