Nonostante una pandemia mondiale, Meghan Markle e il principe Harry hanno iniziato in modo impressionante le loro vite non reali. Si sono assicurati accordi multimilionari con Netflix e Spotify, alcuni nomi importanti per il loro primo podcast e Oprah Winfrey sta sponzorizzando i marchi che supportano. Un esperto reale ha affermato che se continuano a muoversi a questo ritmo potrebbero presto avere un "marchio da un miliardo di dollari", tuttavia questa potrebbe essere una cattiva notizia per il Duca e la Duchessa di Cambridge e il resto della famiglia reale. Parlando a The Royal Beat di True Royalty TV, il biografo reale Duncan Larcombe ha condiviso le sue preoccupazioni che le persone possano interessarsi di più ai nuovi entusiasmanti progetti rispetto al tradizionale lavoro reale.

«Un anno fa Harry e Meghan dicevano di volere la privacy e di allevare il loro bambino in pace - ha detto - Quello che Harry e Meghan hanno fatto negli ultimi 12 mesi è seminare semi che rappresenteranno una potenziale catastrofe per la famiglia reale. Quando 50 milioni di persone guardano la chat di Harry sullo yogurt biologico o qualsiasi altra cosa che vuole promuovere, e 5.000 persone guardano suo fratello - il principe William, il futuro re - fare un fidanzamento reale, aprire un supermercato a Hemel Hempstead o qualsiasi altra cosa - diventa un problema».

