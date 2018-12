Meghan Markle e Harry soprannominati Monica e Chandler dallo staff: ecco il motivo

di Domenico Zurlo

la rinuncia alle tradizionali battute di caccia natalizie

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle, ormai duchessa del Sussex, hanno un nuovo soprannome: lo racconta il tabloid britannico The Sun, che afferma come lo staff dei reali abbiano ironicamente accostato la coppia a Monica e Chandler, due personaggi della serie televisiva, tanto in voga a cavallo tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000.Il paragone non è esattamente lusinghiero per Harry: secondo il tabloid infatti il soprannome è dovuto al fatto che nella coppia sarebbe Meghan a ‘portare i pantaloni’, mentre suo marito asseconda i suoi desideri. Come ad esempioda parte di Harry, o nei cambiamenti nell’aspetto del principe (notati dai fans) che avrebbe mutato stile proprio per compiacere a sua moglie.Per accontentarla, Harry -- ha abbandonato le sigarette, almeno in casa o in sua compagnia (ne fumava un pacchetto al giorno), segue una dieta più equilibrata e avrebbe persino cambiato alcune sue amicizie, per compiacere Meghan. Anche la Markle stessa però, da quando è duchessa, ha dovuto rinunciare al suo blog, ai social media e alla sua carriera da attrice.Nella serie, un vero cult in onda dal '94 al 2004,(interpretata da) era una giovane cuoca con la mania del controllo, spesso ossessiva, molto diversa dal fratello), paleontologo romantico e innamoratissimo di).) è invece un analista contabile - sebbene i suoi amici non sappiano esattamente che lavoro faccia - sempre ironico e sarcastico e molto sfortunato con le donne, a differenza del suo coinquilino).Dopo quattro stagioni da semplici ‘amici’, Monica e Chandler finiscono a letto in una camera d’albergo di Londra, dove alloggiavano per uno dei tanti matrimoni di Ross: da amici diventano amanti, e proprio il loro passato da amici, e il loro carattere per certi versi compatibile, contribuiscono a farne una coppia felice. Come, sperano in tanti, Harry e Meghan appunto. Perché se è vero che per molti il segreto di una relazione duratura è quella di essere amici prima che amanti, è vero anche che non esiste una ricetta universale per far funzionare i rapporti. Ma questa è un'altra storia...