Meghan Markle e Harry, la scuocera Doria si trasferisce da loro: «Li aiuta molto con Archie»

Papà, mamma, figlio... e nonna. Si allarga la famiglia del principe Harry e di Meghan Markle, che dopo essersi trasferiti a Los Angeles insieme al piccolo Archie, sono stati raggiunti da Doria Ragland, la madre dell'ex attrice di Suits.

Come riporta US Weekly, da qualche settimana mamma Doria ha deciso di trasferirsi in casa della figlia e del genero, aiutando molto i duchi di Sussex con il piccolo Archie. «Non aveva mai passato così tanto tempo insieme al nipote» - spiega una fonte vicina alla coppia - «La nonna legge al piccolo tante favole e si prende molto cura di lui, aiutando Meghan a preparare cibo organico e sano».

I primi tempi a Los Angeles, per, non sono stati facili. Trasferitisi in California nel marzo scorso, i duchi di Sussex hanno vissuto in un contesto assolutamente nuovo (specialmente per Harry) l'emergenza coronavirus. Il loro adattamento è però migliorato progressivamente e l'aiuto di Doria Ragland, che si occupa molto del nipotino, consente loro di poter gestire gli impegni legati alle loro attività nel sociale.