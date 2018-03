Il principe Harry fa scuola di guida "a sinistra" alla fidanzata Meghan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aggiornamenti su Meghan Marjkle. Per l'amore di un principe comesono necessari non pochi sacrifici:, in questi mesi prima del matrimonio, non sta imparando solo il rigido protocollo della famiglia reale britannica, ma si fa daredal suo futuro marito, nello spazio antistante Kensington Palace, dove i due vivono. Essendo abituata al Canada e agli Stati Uniti, infatti, Meghan Markle deve ancora imparare a guidare, ma non solo.La futura moglie del principe Harry, infatti, deve sostenere un esame teorico e pratico per ottenere laper essere in grado di guidare da sola in futuro. Ad ogni modo, le lezioni di guida non si fermano qui: Harry vuole che Meghan sia in grado di saper adottare ogni misura die per questo la ragazza sta imparando anche tecniche di guida evasive.Stando a indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Meghan avrebbe infatti seguito due giorni di lezioni, con tanto didalle truppe della Special Air Service, allo scopo di essere pronta per ogni emergenza e ogni possibile attacco terroristico. Inoltre, per lo stesso motivo, Meghan sta imparando ad usare il cambio manuale anche se tutte le vetture appartenenti alla famiglia reale britannica sono dotate di quello automatico.