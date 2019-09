Meghan Markle per i 35 anni di Harry posta la foto inedita del piccolo Archie

Meghan Markle

«Il tuo servizio alle cause a cui tieni più profondamente mi ispira ogni giorno - recita il testo che accompagna l'album di foto - sei il miglior marito e il papà più incredibile per nostro figlio. Ti amiamo. Ti auguro il più felice dei compleanni». Harry aveva celebrato in modo simile lo scorso mese - ricordano i media britannici - il 38° compleanno della consorte, rendendo omaggio sui social media alla sua «straordinaria moglie». La famiglia intraprenderà tra una settimana, il 23 settembre, il suo primo viaggio in Africa con il neonato. Insieme visiteranno il Sudafrica, mentre Harry proseguirà il suo viaggio in Angola, Malawi e Botswana. Meghan Markle, al suo ritorno, riprenderà le sue attività: ha già annunciato di volersi concentrare su comunità, diritti delle donne e delle ragazze, salute mentale, HIV/AIDS e ambiente.

, la foto mai vista mostra il Duca e la Duchessa del Sussex con il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor al castello di Windsor, con il giardino delle Rose sullo sfondo, ultima di una serie che vede al primo posto un'immagine del piccolo Harry in braccio alla madre Diana. È il regalo al principe(oggi compie 35 anni) della moglie Meghan Markle. Auguri su Instagram con un collage di foto tra cui spicca un'immagine inedita del battesimo del piccolo Archie, celebrato lo scorso luglio in forma strettamente privata, una scelta non molto apprezzata dai sudditi.