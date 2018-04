Meghan Markle come non l'avete mai vista prima: le foto sul set di Suits

di Silvia Natella

ha detto addio al set per una vita accanto alMancano circa tre settimane al matrimonio reale e fervono preparativi e indiscrezioni sull'organizzazione. Il partner nella serie tv Suits,ha scelto di salutare la collega condividendo su Instagram delle immagini inedite del "dietro le quinte". La futura principessa è «come non l'avete mai vista prima»: con i bigodini o mentre ripassa il copione e si lima le unghie.Una quotidianità che non era sfuggita ai followers di Meghan, ma che ora assume un altro significato. L'attrice californiana nella serie interpretava il ruolo di, convolata a nozze con Patrick J. Adams, alias Mike Ross.Entrambi stanno per uscire di scena. La co-star del telefilmha detto a Entertainment Tonight: «Non averli più sul set ha significato un grande cambiamento. C'è una sorta di vuoto. Anche se non abbiamo nuovi attori che sono venuti a far parte del cast è comunque un inizio totalmente diverso per noi».Intanto, il principe Harry ha chiesto a suo fratello,di essere il suo testimone di nozze, proprio come fece lui nel 2011 al matrimonio con«Il Principe Harry - si legge in una nota di palazzo - ha chiesto a suo fratello il Duca di Cambridge di essere il suo testimone al suo matrimonio con la signora Meghan Markle».Subito dopo è arrivata la risposta: «Ilè onorato di essere stato invitato, e non vede l'ora di sostenere suo fratello alla St George's Chapel, Windsor».