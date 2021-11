Meghan Markle, i fan implorano la regina di toglierle il titolo di duchessa: «Prende in giro la famiglia reale»

I fan accaniti dei reali hanno chiesto alla regina Elisabetta di spogliare Meghan Markle del suo titolo dopo la sua ultima intervista su “The Ellen DeGeneres Show”. I fan hanno affermato che la duchessa del Sussex i sarebbe comportata in modo non appropriato durante l'apparizione televisiva. Meghan, 40 anni, si è unita al leggendario conduttore del talk show per un episodio della serie finale giovedì (19 novembre), dove è stata vista bere "latte per bambini" e miagolare come un gattino. Nello spettacolo si è unita a uno scherzo in cui le star devono dire e fare ciò che Ellen dice loro di fare di fronte al pubblico.

Ma i fan si sono rivolti ai social media e hanno suggerito di toglierle il titolo reale. Uno ha scritto: «Ora è sicuramente il momento di spogliare Meghan del suo titolo reale perché non si comporta in modo appropriato in pubblico per portare il titolo che rappresenta la famiglia reale». Un secondo ha scritto: «Meghan Markle sta usando il suo titolo reale e si sta prendendo gioco dei reali britannici», prima di aggiungere «per favore, spogliate la del suo titolo immeritato». Un terzo ha detto: «Sua Maestà deve privarla del suo titolo poiché sta chiaramente solo sfruttando la sua posizione e non vuole avere niente a che fare con la famiglia reale».