Meghan Markle e l'ex fidanzato chef: «Non la sopportava più, si sono lasciati per un piatto di pasta»

Ilè già impazzito per, eppure le ultime rivelazioni provenienti dal Canada restituiscono un'immagine non proprio positiva della futura moglie del. L'ormai ex attrice, e futura reale britannica, ha infatti avuto una relazione con unodal 2014 al 2016, prima di incontrare il figlio di Carlo e Diana., canadese ma di chiare origini italiane, sembra non avere un buon ricordo della sua ex fidanzata.Cory e Meghan si sarebbero lasciati dopo un periodo di crisi e la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stato. Si tratterebbe di un piatto ideato dallo stesso chef per una cena di gala, una pasta intrecciata con zucchine che non sarebbe stata molto gradita, per usare un eufemismo, dall'allora star di Suits. «Non si sopportavano più da tempo, lui aveva notato che il successo l'aveva cambiata e ai suoi occhi era diventata ormai una primadonna», si legge sul Mirror Il quotidiano inglese riporta però anche le dichiarazioni contrastanti della madre dello chef, Joanne, che dichiara: «Ho conosciuto Meghan, è una bravissima ragazza, senza grilli per la testa, divertente e sempre attenta a chi le sta intorno».