Meghan Markle cerca di proteggere il piccolo Archie. Boom di critiche: «Non sa fare la mamma e Kate non l'aiuta»

di Silvia Natella

Prima uscita pubblica per il piccolo Archie tra le braccia di sua madre Meghan Markle e con tutta la famiglia al completo. La duchessa di Sussex, accompagnata dal principe Harry, ha presenziato al Billingbear Polo Club in Wokingham alla partita per beneficenza in cui si sono sfidati suo marito e il cognato William. Erano all'evento anche Kate Middleton e i suoi tre figli.

Le foto del bambino di appena due mesi hanno subito fatto il giro dei media e del web, ma sui social gli utenti hanno criticato il modo in cui Meghan lo tiene in braccio. La donna è apparsa un po' in difficoltà e Baby Sussex non ha dato l'impressione di essere comodo e al sicuro. Il piccolo sembra cadere da un momento all'altro e c'è chi ha anche sottolineato che non sia vestito adeguatamente. Sotto il sole di luglio la sua mamma non ha portato con sé nessun cappellino. Secondo i più scrupolosi, infatti, la crema solare e l'ombra degli alberi non sarebbero sufficienti per proteggere un bambino così piccolo.Kate, inoltre, non sembra avere l'intenzione di aiutarla a tenere il bambino. Sui social, tuttavia, qualcuno ha provato a difendere Meghan in quanto mamma alle prime armi. La cognata con più esperienza di lei avrebbe potuto darle una mano in questa circostanza, ma è rimasta a badare ai suoi tre figli e a guardarli divertita. Non è un mistero che tra le due non ci sia un rapporto idilliaco, con buona pace dei loro mariti.Qualche giorno fa la duchessa di Sussex ha assistito al torneo di Wimbledon sugli spalti e in un giorno diverso da quello scelto dalla duchessa di Chambridge, snobbandola letteralmente. Tanto è bastato per scatenare il gossip e le malelingue. Le famiglie sono complicate, anche quelle reali.