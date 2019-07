Meghan e Harry battezzano il piccolo Archie: ci sono le sorelle di Lady Diana, assente la Regina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato. Una foto che ritrae mamma Meghan Markle, papà Harry e il piccolo Baby Sussex è comparsa sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi: e Archie, che fa capolino per la prima volta dalla sua nascita, sembra la fotocopia del papà, con tanto di capelli rossi che fanno capolino. L'evento, molto atteso dai sudditi britannici, è stato celebrato al castello di Windsor in forma strettamente privata: ma è stata comunque festa in strada con tanto di striscioni e bandiere (sì, anche quella americana insieme all'Union Jack per celebrare la mamma).L'evento si è concluso con due foto divulgate: quella ufficiale, insieme ai parenti William, Kate Middleton, Carlo, Camilla e Doria Ragland, mamma di Meghan, e quella "privata" che ritrae il piccolo Archie stretto nell'abbraccio dei suoi genitori. Per il capitolo look Meghan Markle ha scelto il bianco, con un abito semplicissimo accessoriato da un cappello. Stupisce invece Kate Middleton, che sfoggia un abito rosa al ginocchio con fiocco e cerchietto e scarpe rosse.