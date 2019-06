Meghan Markle incubo delle baby sitter: «Vieta agli altri di tenere in braccio Archie»

di Silvia Natella

Lanon ha cambiato il 'caratterino' di Meghan MarkleLacontinua a riempire le pagine dei tabloid britannici con quelli che vengono definiti 'capricci'. Sembra che le tate assunte per badare al piccolosiano già scappate daMeghan non permetterebbe agli altri di prendere in braccio suo figlio.Atteggiamenti che avrebbero fatto storcere il naso a, soprattutto allaInoltre, ha fatto discutere anche la scelta anticonformista di sostituire la carrozzina vittoriana utilizzata per tutti i Royal Baby con una più moderna. Da diva qual è continua ad avere i suoi gusti e le sue preferenze. Non ha avuto paura di traslocare e di vivere il suo matrimonio lontano dalla Famiglia Reale.Al momento in tuttoMeghan Markle ha accettato che ci sia solo una domestica: niente maggiordomi, governanti, babysitter. Spetta alla nonna Doria accudire il nipotino e fare le faccende di casa. Una scelta che irrimediabilmente isola Meghan escludendola dagli impegni e dalle regole di Corte che Kate ha rigorosamente rispettato. A rappresentare i duchi di Sussex ci pensa Harry, impegnato in continui viaggi all'estero.