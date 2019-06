Meghan Markle cambia l'anello di fidanzamento? Bufera sulla duchessa di Sussex

Un esperto reale ha criticato Meghan Markle per aver cambiato l'anello di fidanzamento che il principe Harry aveva progettato per lei. La Duchessa di Sussex ha ridisegnato lo splendido anello di diamanti, sostituendo la semplice banda d'oro con una banda di micropavé più sottile. Harry ha utilizzato due diamanti della collezione della principessa Diana di sua madre e uno del Botswana, dove fa molto lavoro di beneficenza, per realizzare l'anello.



Tuttavia, Ingrid Seward, caporedattore di Majesty Magazine, ritiene che sia stata una "strana decisione" e afferma che il "pezzo di storia" non avrebbe dovuto essere modernizzato. Parlando con il Sun Online, ha detto:

Trovo un po 'strano che Meghan voglia modificare un anello che suo marito aveva progettato appositamente per lei. Un anello di fidanzamento reale è un pezzo di storia, non un po 'di gioielli da aggiornare quando sembra vecchio stile

