Meghan Markle, la Regina insabbia il report sulle accuse di bullismo dello staff . «Resterà segreto»

Buckingham Palace ha insabbiato i risultati di un'indagine sugli episodi di bullismo di Meghan Markle ai danni dei suoi collaboratori. Lo rivela il Sunday Times, sostenendo che il report non verrà mai pubblicato per evitare tensioni tra i Sussex e il resto della famiglia reale (leggi in particolare William e Kate) ma anche per proteggere la privacy delle persone coinvolta.

L'inchiesta "privata"

Le indagini, finanziate privatamente dalla Regina, sono state condotte da un team indipendente e sono cominciate nel marzo scorso dopo le dimissioni di due membri senior dello staff di palazzo, probabilmente a causa di atteggiamenti di bullismo. E i due non sono soli: anche una terza persona che ha lavorato a Kensington Palace ha dichiarato di essere stata "umiliata" dalla Duchessa. Il portavoce di Meghan ha negato le accuse di bullismo, parlando di «ennesimo attacco al suo personaggio, vittima di bullismo in prima persona». Dopo il matrimonio con Harry e il trasloco a Kensington Palace, Meghan poteva contare su uno staff di 25 persone in tutto.

La freddezza

I rapporti tra la coppia, ora trasferitasi in California, e la famiglia reale, sembravano aver attraversato una fase distensiva dopo che Harry e consorte sono tornati a Londra insieme ai figli per il Giubileo. Ma restano grosse tensioni con il fratello William, con il quale non ci sarebbe stato nessun contatto. Anzi, secondo i tabloid, il fratello maggiore di Harry (ed erede al trono) starebbe affrontando il "lutto" della perdita del loro rapporto. Le due coppie sono state visibilmente tenute distanti durante le celebrazioni, e William e Kate Middleton non hanno partecipato al primo compleanno della piccola Lilibet, organizzato a Londra nell'ultimo giorno della permanenza dei Sussex.