Meghan Markle di nuovo incinta? La gaffe dell'amica che fa esplodere il gossip

Meghan Markle è incinta del secondo figlio? Dopo la fuga dal Regno Unito e i pronostici sul divorzio dal principe Harry, le parole della sua migliore amica, la stilista Misha Nonoo, sono state interpretate come la conferma di una possibile gravidanza della duchessa di Sussex. Se così fosse, Meghan potrebbe vivere questi mesi in totale serenità in Canada, a differenza di quanto è accaduto quando era incinta di Archie. Le dichiarazioni che la stylist ha fatto per sbaglio accendono il gossip.



Misha Nonoo si è sposata a Roma pochi mesi fa ed è incinta del primo figlio dal marito Mikey Heiss. Nel corso di un’intervista, come riporta il Daily Mail, ha affermato che, ora che aspetta un figlio e che il suo rapporto con Meghan è diventato ancora più bello. Le due donne, infatti, possono scambiarsi tanti consigli sulla gravidanza e condividerebbero un momento magico della loro vita. Queste parole sono state lette come una rivelazione e il reale motivo del Megxit. Meghan avrebbe spinto il marito ad allontanarsi dalla Famiglia Reale per dare alla luce il suo secondo figlio senza l'invadenza dei media.

Non ha mai nascosto di aver sofferto per i titoli apparsi sui giornali quando aspettava Archie. Priva del titolo di altezza reale, potrebbe vivere l'esperienza in maniera più serena. La 38enne non vedrebbe l'ora di allargare la famiglia, chissà che non sia arrivato il momento di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Archie.

Intanto, però, i sudditi restano preoccupati per il secondogenito di Lady Diana, apparso giù di morale nell'ultimo intervento in pubblico. Il principe ha abbandonato tutto per seguire Meghan, ma molti sono convinti che il matrimonio non potrà resistere molto a causa di stili di vita diversi.

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA