Meghan Markle e il principe Harry, i vicini di casa già non li sopportano: troppe violazioni, ecco cosa sta succedendo

sono dei vicini piuttosto ingombranti. Se ne sono accorti subito i residenti del tranquillo e paradisiaco quartiere di, a qualche decina di chilometri dae di conseguenza più riservato degli ambienti hollywoodiani. Eppure la privacy di chi ha scelto di vivere qui è seriamente compromessa da quandoci hanno messo piede.i residenti di Montecito non sopportano il flusso di paparazzi, elicotteri, droni e turisti. Eppure dovrebbero essere abituati dal momento che tra loro ci sono celebrità del calibro diEvidentemente l'arrivo della coppia ha scombussolato ancora di più la loro quotidianità. Sembra che gli elicotteri sorvolino le case anche quattro volte al giorno, e che i fotografi siano in agguato ovunque, anche nei giardinetti dei bambini.«La maggior parte della gente del posto è super infastidita - prosegue la fonte a Tmz - e vuole che i paparazzi allentino la presa perché la situazione sta arrivando al punto che la privacy di tutti è compromessa». Il sito aggiunge, inoltre, che la situazione sta persino degenerando: «La coppia reale sta anche attirando i turisti. Ci è stato riferito che molti visitatori si stanno presentando in città e chiedono ai negozianti locali se hanno visto Harry e Meghan».