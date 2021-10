Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Si dice in Italia, ma evidentemente si ripete ovunque. Persino nella Royal Family più chiacchierata del mondo, dove potrebbe celebrarsi per le prossime festività la reunion di casa Windsor. Secondo gli esperti, il Natale del principe Harry e Meghan Markle con Archie e Lilibet potrebbe effettivamente svolgersi nel Regno Unito: una scelta per “sanare” la frattura in corso tra la Famiglia Reale inglese e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati