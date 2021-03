Meghan e Harry, l'arcivescovo smentisce le nozze segrete: «Non li ho mai sposati tre giorni prima»

Nessun romantico matrimonio in gran segreto tra Harry e Meghan Markle. A smentire la confessione fatta ai microfoni di Oprah Winfrey dai duchi di Sussex nell'ormai famosa intervista è proprio l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. «Ho incontrato più volte, in ambito privato e pastorale, i duchi del Sussex prima della cerimonia ufficiale del 19 maggio 2018. Quel giorno c'è stato il matrimonio. Se avessi firmato il certificato un giorno diverso, avrei commesso un reato grave. Il matrimonio ha avuto luogo il 19 maggio». In un'intervista a Repubblica e ai giornali dell'alleanza Lena, l'arcivescovo ha negato di aver sposato Harry e Meghan tre giorni prima del matrimonio ufficiale.

Eppure Meghan aveva dichiarato: «Ci siamo sposati tre giorni prima del nostro matrimonio: nessuno lo sa, ma abbiamo chiamato l'arcivescovo (di Canterbury) e ci siamo limitati a dire `questa cosa, questo spettacolo è per il mondo, ma vogliamo la nostra unione tra di noi». Ma allora perché Meghan ha raccontato quell’aneddoto nell’intervista in cui ha giurato di dire solo la verità? Costretto a intervenire il portavoce reale aveva già spiegato: Harry e Meghan si sono scambiati i voti ma le nozze ufficiali sono avvenute davanti a 100milioni di persone il 19 maggio.