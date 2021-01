Harry e Meghan dicono addio ai social. «Molto delusi dall'odio del web»

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno abbandonato i social network e non intenderebbero più usare piattaforme come Twitter o Facebook, secondo quanto riporta il Sunday Times. Una fonte vicina al duca e alla duchessa del Sussex, citata dal quotidiano, ha fatto sapere che i due «non hanno intenzione» di utilizzare i social media per la loro nuova Archewell Foundation e che è «molto improbabile» un ritorno sulle piattaforme a titolo personale. La coppia sarebbe delusa «dall'odio» incontrato sui social network.

