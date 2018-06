«Ecco perché Harry e Meghan ridevano così», la confessione del fotografo del Royal Wedding

di Simone Pierini

Il sorriso dei neo sposini. «Ecco perchéridevano così», in un'intervista alla Bbc il fotografo ufficiale delha confessato perché i due sposini ridevano a crepapelle in occasione di uno degli scatti più belli avvenuti dopo la cerimonia più importante dell'anno.Un sorriso spontaneo quello immortalato dalo scorso 19 maggio, giornata che ha attirato l'attenzione del mondo intero. Non era infatti programmata quella immagine così allegri dei neo marito e moglie della casa Windsor, ma è nato in maniera del tutto naturale.«Si è trattato di uno di quei rari momenti magici in cui se lì in veste di fotografo e tutto accade al momento giusto», ha detto Lubomirski al canale britannico.«Quando ho detto loro di sedersi su quelle scale Meghan Markle si è letteralmente accasciata tra le sue gambe, e questo è stato il momento preciso in cui sono scoppiati a ridere perché erano esausti ma pensavano che finalmente era tutto finito. Davvero un bel momento».Secondo il fotografo la sposa è quasi svenuta dalla stanchezza tra le braccia del marito. E in pochi secondi ne è uscito uno scatto indimenticabile. «Siamo andati là, e avevamo circa tre minuti e mezzo per fare qualche scatto veloce perché tutto era programmato al secondo».