Megan Fox e Machine Gun Kelly rivelano: «Beviamo il sangue l'uno dell'altro per scopi rituali»

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno rivelato un dettaglio interessante della loro relazione. I due, tra le coppie più seguite dello showbiz americano, hanno raccontanto di bere l'uno il sange dell'altro: «Solo poche gocce in realtà. Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra possa fuorviare il pensiero delle persone, potrebbero immaginarci con i calici in mano in stile 'Game of Thrones'», ha detto Megan. Nell'intervista a Glamour Uk, la modella ha poi aggiunto che è la pratica è «uno scopo rituale».

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Wanda Nara attacca Corona in aula: «Inventò il flirt con... GOSSIP Elodie e Marracash, sono tornati insieme? Le foto degli incontri... L'INTERVISTA De Sica da Diaco: «Credo in Dio e in Papa Francesco, non nella... LE INDISCREZIONI Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: ecco i veri motivi... PERSONE Isola dei Famosi 2022, Jeremias abbandona per tornare dalla...

La relazione tra Megan Fox e Machine Gun Kelly

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono legati da circa due anni e presto convoleranno a nozze. La modella ha raccontato perché è così legata al compagno: «È letteralmente il mio prototipo, che immaginavo già da piccola. Ho anche quattro anni più di lui. Quindi, penso di averlo creato - ha raccontato -. I miei pensieri e le mie intenzioni lo hanno fatto diventare la persona che è, chissà come sarebbe stato se non fosse stato per me».