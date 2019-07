Salvini e la fidanzata Francesca Verdini, bacio "distratto" al party all'ambasciata Usa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mano nella mano, sorrisi e anche qualche tenerezza: Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini coppia affiatatissima (anche) al party per il 4 luglio all'ambasciata degli Stati Uniti. Lei mini abito rosa fucsia e capello sciolto, è sembrata divertirsi tantissimo e soprattutto ha riempito di coccole il suo uomo. Tanto che a un certo punto, al tavolo, è anche scattato il bacio (immortalato da Umberto Pizzi per "Formiche"). Certo, lui è apparso un tantino distratto: magari stava guardando il collega vicepremier Di Maio con il quale si vocifera non sia scattato proprio nulla, nemmeno un saluto.