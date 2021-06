Matteo Salvini e la fidanzata Francesca si concedono una giornata al mare: «Ibiza o Mykonos? Noi preferiamo Ostia»

Sullo sfondo il cielo azzurro, una striscia di mare, in braccio la figlia Mirta, accanto la fidanzata Francesca Verdini: giornata di relax per Matteo Salvini a Ostia. Pensieri e foto postate rigorosamente sui social con la faccia sorridente e rilassata. Il leader della Lega ha scelto il litorale romano e lo stabilimento V Lounge Beach per trascorrere una pausa a due passi da Roma. A corredo del post, Salvini ha scritto: «Ibiza, Mykonos o Costa Azzurra? Noi preferiamo il mare di Ostia. Buona domenica amici».

Un post che ha subito ricevuto una pioggia di like dai fan salviniani. Salvini ha mangiato al ristorante dello stabilimento: a fare gli onori di casa, il gestore del V Lounge Stefano Di Marzio. Lo stabilimento è lo stesso scelto da Giorgia Meloni qualche settimana fa per pranzare in spiaggia con la mamma.