Matteo Berrettini, addio alla ex? Il tennista a Roma in compagnia di una modella, chi è

Si accendono di nuovo i riflettori sul tennista Matteo Berrettini, ma questa volta il tennis non c’entra niente. Il numero 6 al mondo, dopo l'entusiasmante stagione sportiva dello scorso anno che lo ha portato a giocare la finale di Wimbledon, adesso infiamma il gossip. Il motivo, infatti, è la sua nuova fiamma. Il tennista romano sembra aver già dimenticato la sua ex Ajla Tomljanovic. L'ufficialità della sua rottura con la modella non è ancora arrivata, ma i rumors sempre più frequenti sembrano finalmente trovare conferma. Ajla ha eliminato da tempo ogni traccia della loro relazione dai canali social e allo stesso tempo Berrettini non si preclude una serata mondana in compagnia di una nuova possibile fiamma. Ecco chi è.

Appare felice e sorridente sui social dopo l’intervento alla mano. Matteo Berrettini è a Roma, dove si è fermato qualche giorno per stare con la famiglia e con gli amici, prima di riprendere gli allenamenti. Ma corre voce che il tennista nella Capitale sia stato pizzicato mano nella mano con una modella dal fisico spaziale. Dopo l’addio alla collega Ajla Tomljanovic, è stato beccato con Meredith Mickelson.

Matteo nei giorni scorsi ha subito un intervento chirurgico alla mano destra dopo un infortunio che lo ha costretto al ritiro dall’APT 1000 di Miami. Ha trascorso la convalescenza a Roma con la famiglia, ma ha trovato il tempo anche per alimentare qualche gossip.

Avvistato mano nella mano con Meredith Mickelson, ora il tennista è tornato a lavorare per recuperare la forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti sportivi. Intanto la modella americana, 22 anni e molto seguita su Instagram, posta scatti da Parigi, dove è tornata dopo la pausa romana. Una pausa che l'ha vista protagonista di una serata mondana in compagnia del tennista, anche se, per ora, i due non hanno lasciato tracce sui social della loro storia.