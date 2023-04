Matteo Berrettini e Melissa Satta innamorati a Miami, le foto scatenano gli haters: «Pensi più a lei che a giocare»

«L'amore non è una colpa». Non lo sarà mai. Matteo Berrettini ha ragione ma quando non si vince da un po' e al tuo fianco c'è Melissa Satta distrarsi è naturale, più semplice.

Se poi alle sconfitte e agli infortuni si aggiungono gli scatti di loro due in spiaggia a Miami. Allora è gioco e partita. E che partita. «Mi spiace che una cosa totalmente positiva venga poi considerata come una distrazione...». L'intervista a La Repubblica, riportata anche da Chi, arriva prima di altre due sconfitte che aprono ufficialmente una crisi.

Le foto a Miami

A consolarlo per sua fortuna c'è Melissa. Perché Matteo è un campione, è una promessa del nostro tennis che non riesce più a giocare come sa. L'ex Velina in spiaggia non lo lascia un attimo, lo conforta in tutti i modi che può. Prima lo accarezza, gli parla, prova a fare anche da psicologa e consolarlo del momento negativo che sta vivendo sul campo da tennis. Poi sono baci, abbracci, grandi sorrisi e tante coccole. Insomma l'amore c'è, è alla luce del sole!

Un amore arrivato sui social di entrambi. Melissa ha condiviso con i suoi 4,8 milioni di follower, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, un selfie di coppia con bacio all’obiettivo, il rientro dalla spiaggia, la stanza dell’albergo di Ocean Drive.

Anche tra le stories di Matteo, che per il resto ha soltanto post tennistici, c’è una foto di coppia, con Melissa che lo abbraccia da dietro e lo bacia.

Tra tanti i commenti abbondano quelli degli haters che gli rimproverano al nostro campione di pensare più alle notti con lei che alle giornate sul campo. Una critica che dà fastidio a Matteo. Ma tocca solo a lui dimostrare che le passeggiate mano nella mano con la sua Melissa non c'entrano niente con le sconfitte.