Matrimonio Pamela Prati Marco Caltagirone, tutte le tappe del giallo

di Ida Di Grazia

Pamela Prati

Eliana Michelazzo

suo fidanzato Mark Caltagirone

«Mi sposo a fine marzo, a Roma»

Mara Venier ospita la Prati a Domenica In,

lettera scritta da Mark,

che da ora in poi di viene Marco

le foto che mostrano finalmente Marco Caltagirone

si ufficializza la data delle nozze: 8 maggi

o

Alfonso Signorini

Pamela Prati ha problemi di cuore

«Fra sette giorni sarò in chiesa per il matrimonio».

Eliana Michelazzo rendono "privato" il profilo Instagram.

perizia fonica della telefonata in diretta di Marco Caltagirone

Io plagiata? Ma quante stron**te dite

Pamela Prati, in esclusiva a Verissimo

Pamela Prati se ne va dallo studio

Al matrimonio ci arrivate a metà

Mi sposerò, ma lo farò in maniera privata

© RIPRODUZIONE RISERVATA