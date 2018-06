Federico D'Annunzio, matrimonio al Vittoriale: sposa la pianista Giulia Mazzoni

di Rita Vecchio

Eccentrico e fuori dagli schemi. Eccolo ildi(rigorosamente con la d minuscola) e della pianista. E non poteva che essere nel complesso del Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. Lui è un imprenditore ma anche il pronipote legittimo del poeta Vate e lei un’artista che fa concerti in tutto il mondo (è appena tornata dalla Cina e pronta per ripartire) e ha due dischi alle spalle.LEGGI ANCHELa nave Puglia del Vittoriale, i colpi di cannone, un caldo pazzesco, ospiti con ombrellini e ventagli firmatila sposa in pizzo blu Dolce e Gabbana all’arrivo con tanto di cambio d’abito per la cerimonia, patchwork pieno di Swarovski firmato Alessandro Michele per Gucci. “Ho scelto l’abito che rappresenta il mio mondo di persona e artista, romantico ma coraggioso e contemporaneo”, ha commentato la Mazzoni che prima dello scambio delle fedi ha suonato su un pianoforte a coda Winter’s Dream dall’album Room 2401.Gli sposi sono arrivati con l'Alfa Romeo di d’Annunzio, denominata da lui stesso Soffio Di Satana. “Un matrimonio rispettoso della nostra tradizione, della nostra parola e della nostra musica - ha commentato lo sposo- Facile dire che è un matrimonio ricco di emozioni perché tutti lo sono. Più difficile dire che è un matrimonio rispettoso delle persone e della storia personale”. La cerimonia è stata trasmessa in streaming sul sito del Vittoriale: “sarebbe piaciuto pure a mio nonno. Era un grande innovatore che amava la tecnologia e il cambiamento”. A celebrare il matrimonio, con rito civile, Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani, sulla regia nave Puglia, “fatto mai accaduto prima nella storia”, precisano.Tra gli invitati i pianisti Michael Nyman e Roberto Cacciapaglia, il giornalista Roberto D’Agostino, il sax della Scala, Mario Marzi e il jazzista Achille Succi. E durante la cerimonia hanno suonato medley dei pezzi della sposa, da Piccola Luce a Ellis Island, ilPreludio in do minore 999 di Bach rivisitato in chiave jazz, Strike the Viol di Parcell, chiudendo con un’improvvisazione celtica con preghiera indiana che simbolicamente inneggia a un Dio super partes. D'annunziano? Forse che sì, forse che no. Comunque speciale.