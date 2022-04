Matrimonio William e Kate: il segreto sull'abito da sposa poco noto

LOLNEWS.IT - I matrimoni sono già di per sé stressanti, se poi si tratta di un royal wedding con il futuro Re d’Inghilterra, chiedere la perfezione è il minimo: lo sa bene Kate che esattamente 11 anni fa – il 29 aprile 2011 – ha sposato William facendo sognare il mondo intero. Elegante, chic e maestosa, la Middleton non poteva augurarsi riuscita migliore per l’evento visto da 2 miliardi di persone. I mesi prima del fatidico sì, tuttavia, sono stati estremamente ostici per lei: la pressione era insostenibile, i media erano costantemente a caccia di segreti, rivelazioni e dettagli sull’organizzazione dell’evento del decennio. Due mesi prima del sì, Kate fu devastata da un episodio che la segnò nel profondo, facendola scoppiare in lacrime e minando la sua serenità: di che si trattò (Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

