Martina Colombari, festa di compleanno in spiaggia a Riccione: «I miei primi 45 anni»

Martina Colombari e la super festa di compleanno in spiaggia sulla riviera romagnola. «I miei primi 45 anni...», annuncia sui social. Sulla spiaggia di Riccione Martina Colombari festeggia il compleanno.

La ex Miss Italia, diventata reginetta di bellezza ad appena 16 anni, sposata dal 2004 con l’ex calciatore del Milan e della Nazionale azzurra Alessandro Costacurta, oggi commentatore tv a Sky Sport, e mamma di Achille, ha compiuto 45 anni e fatto festa insieme ai genitori sulla sabbia della riviera romagnola, dove lei è assolutamente di casa e trascorre solitamente l'estate, anche quella post lockdown covid.



Indossa un abito lungo fiorato, con il quale balla allegra sul bagnasciuga tra gli ombrelloni: su Instagram una raffica di foto e stories in cui si racconta la festa di compleanno al mare. Martina Colombari alterna smorfie e facce buffe accanto alla mamma e al papà mentre circondata dagli amici spegne la candela sulla torta con la scritta Auguri Martina, felice come una bambina. 45 anni e non sentirli...