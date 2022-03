Marta Fascina, da addetta stampa del Milan alla carriera politica: ecco chi è la “non-moglie” di Silvio Berlusconi

Il 19 marzo 2022 si sono celebrate le non-nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. In una cornice intima a Villa Gernetto a Lesmo in Brianza, il Cavaliere e la sua compagna si sono giurati amore eterno (simbolicamente) di fronte a pochissimi invitati. Si perchè quello tra il leader di Forza italia e Marta è stato in realtà un giorno dedicato all'amore ma nulla di legale è stato firmato. Un modo per suggellare (almeno metaforicamente) un amore che va avanti da oltre due anni. «Per l’inizio della primavera faremo una grande festa - parola di Silvio - che sarà la celebrazione dell’amore tra Marta e me, la consacrazione della cosa più bella che mi sia capitata: l’unione con una donna insuperabile per grazia, sensibilità, bellezza», lo aveva annunciato così Silvio il suo terzo "matrimonio".

Marta Fascina, chi è

Il fidanzamento dei due era stato svelato con una foto pubblicata dal settimanale Chi: la coppia era a Villa Certosa, in Sardegna, mano nella mano. Da allora non si è più sentito parlare di Francesca Pascale con cui il Cav aveva ormai un rapporto turbolento. E anzi sembrerebbe che Berlusconi abbia lasciato la Pascale proprio per Marta.

Marta è incinta?

Marta ha conquistato il cuore di Silvio. «Mi ha fatto ricredere nell'amore». La deputata, classe 1990, nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria è riuscita a far capitolare Silvio Berlusconi diventando la non-moglie del leader di FI e ora il gossip la vede addirittura incinta. Se i rumors fossero confermati Silvio diventerebbe all'età di 86 anni papà per la sesta volta.

Chi è Marta Fascina?

Marta Fascina temperamento del sud nasce in Calabria ma cresce a Portici, in provincia di Napoli, dove si è trasferita con la sua famiglia, dove è stata eletta nel proporzionale. La comparsa (improvvisa) del suo nome nella lista di Forza Italia provocò non pochi malumori nel partito, soprattutto a livello regionale. Viene considerata comunque, anche all'interno di FI, una persona più discreta rispetto alla precedente compagna del Cavaliere, e proprio per questo motivo al momento sembrerebbe essere apprezzata dai figli dell'ex presidente del Consiglio. Marta si può considerare un’“anti-social”, infatti su i suoi profili pubblica pochissimi scatti, solamente contenuti riguardanti la politica e soprattutto del leader Silvio Berlusconi.

Gli studi

Terminate le scuole superiori vola a Roma, e qui si laurea in Lettere e Filosofia. Prima del suo ingresso nel mondo della politica Marta Fascina si è avvicinata al mondo del giornalismo, con una carriera brillante, seppur breve, collaborando con diverse testate nazionali. In seguito affianca la carriera lavorativa a un’altra passione, il calcio. Fascina inizia a lavorare come addetta stampa, diventando press officer and public relation specialist per la società di calcio AC Milan, Marta è infatti super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier. Chi la conosce giura che si è tatuata le iniziali di Silvo Berlusconi.

La carriera politica

La descrivono come una ragazza semplice ma sveglia, poco appariscente (anche se a Milano amava frequentare il jet set rossonero). La carriera politica è iniziata da poco, solamente nel 2018, con la candidatura nelle liste di Forza Italia per la Camera. Viene eletta deputato nella circoscrizione Campania 1. Attualmente è anche segretario della commissione Difesa di Montecitorio e responsabile Sicurezza del gruppo di Forza Italia.

Vita privata

Della vita sentimentale della Fascina non si sapeva molto fino a poco tempo fa, quanto è finita sotto i riflettori per la sua presunta relazione con Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia. Durante l’emergenza sanitaria i due hanno trascorso il lockdown a Nizza, dove sono stati fotografati più volte insieme. E da allora non si sono mai lasciati. Ora le non-nozze e la presunta gravidanza.