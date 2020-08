Balotelli scatenato a Marbella: baci appassionati alla ragazza conosciuta in spiaggia

Balotelli, per il quale il futuro calcistico è molto incerto (lascerà ancora l'Italia magari per la Turchia?), è ancora una volta protagonista di vacanze bollenti. Reduce da una stagione disastrosa con il Brescia, Mario Balotelli fa strage di cuori a Marbella, in Spagna. Ha appena spento 30 candeline e Mario Balotelli sta trascorrendo le vacanze con un gruppo di amici tra l’Italia e la Spagna. A Marbella ha sedotto in pochi attimi una giovane turista e il settimanale Chi ha immortalato il calciatore e la misteriosa ragazza tra baci infuocati per strada e abbracci davanti ai turisti che affollano la cittadina di mare spagnola.



Mario Balotelli, attaccante con una carriera piuttosto contrastata, proprio all’ingresso dello stabilimento balneare, viene marcato a uomo dalla misteriosa ragazza che gli sfiora il fondoschiena, lui non resiste e la bacia con trasporto. Un bacio in pubblico che è finito nelle pagine del giornale di gossip ed è diventato subito molto discusso sui social.





