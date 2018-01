Addio a Marina Ripa di Meana, quando posò nuda per la campagna anti pellicce

Marina Ripa di Meana completamente nuda, le braccia incrociate e la scritta, all' altezza delle cosce, ''l' unica pelliccia che non mi vergogno d' indossare'': è la fotografia della nuova campagna contro l' uso delle pelli di foca per fare pellicce presentata nel 1996 a Milano dall' Ifaw (il Fondo internazionale per la protezione degli animali). In quel caso, l'eclettica contessa disse di sentirsi '' come Lady Godiva Contessa di Coventry che attraverso ' quella citta' nuda, a cavallo, per difendere i sudditi dalle troppe tasse. "Io offro la mia immagine nuda per difendere e proteggere tutti gli animali''.Le fotografie del nudo integrale apparvero su manifesti di sei metri per tre, sui muri di Milano e Roma. Il pube in grande evidenza proprio al centro della fotografia: l' immagine e' solo un poco sfumata, tra il basso ventre e i piedi.