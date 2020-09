Marica Pellegrinelli: «Eros Ramazzotti? Lo amo più di quando eravamo insieme. Marco Borriello? Solo un amico»

Marica Pellegrinelli ammette di amare ancora profondamente l'ex Eros Ramazzotti. La modella in un'intervista a Il Corriere della Sera ha voluto chiarire alcuni punti della sua vita privata, smentendo presunte relazioni e ammettendo di avere ancora oggi un ottimo rapporto con il cantante, padre dei suoi due figli.

Marica ammette che la separazione tra i due è stato per entrambi un momento molto doloroso, ma purtroppo si è trattato di una scelta necessaria: «Io amo Eros, ma a un certo punto ti rendi conto che l’amore ti deve fare star bene», poi la Pellegrinelli spiega che se l'amore e la passione che si vive non rendono felice come si vorrebbe, in questi casi è bene cercarlo altrove, e probabilmente tra lei e Ramazzotti è accaduto proprio questo.

Dopo continua: «Le persone cambiano e vale anche per lui. La nostra separazione è una cosa privata. Forse lo amo più di prima perché è stato molto doloroso separarci». Smentisce poi le presunte relazioni che le sono state date dai giornali di gossip questa estate, una delle quali con Borriello e chiarisce: «C’è una serie di giornali che io neppure apro, ti fanno la foto con un amico e diventa il tuo fidanzato». Tra lei e il calciatore ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più, mentre sul ritorno di fiamma con Charley svia dicendo che per ora vuole concentrarsi solo sui suoi figli

