Gf Vip, arriva Maria Monsè? "Non posso dire nulla": poi la frase bomba

"Di questi argomenti non posso parlare, perché, come sempre, chi vivrà vedrà": a RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities, Maria Monsè torna a parlare. Si dice, ma si tratta di rumors, che possa essere uno dei prossimi concorrenti della casa del Grande Fratello vip. Per adesso frena, ma l’idea di tornare a Cinecittà sembra piacerle abbastanza. “Io devo ritornare in quella Casa, in quanto, quando avevo fatto la mia esperienza, il GF era considerato un programma utile solo a litigare, mentre ora si ha una percezione diversa", dice.

IL GIUDIZIO DI MARIA MONSE' SU MIRIANA TREVISAN

E nella casa potrebbe incontrare Miriana Trevisan, sua amica dai tempi di "Non è la Rai", lo storico programma di Gianni Boncompagni che ha segnato un'epoca negli anni Novanta. "Con lei mi troverei bene. Sto cercando di sostenerla, la conosco, capisco al volo i suoi sentimenti. Io e Miriana siamo molto amiche sin dai tempi di ‘Non è la Rai’ ed entrambe sappiamo che c’è molta invidia tra le donne. Addirittura, in quel periodo fummo vittime insieme di episodi di bullismo femminile in Rai. Io la sento vicina e le voglio molto bene”, svela. Nella casa del Gf vip, però, la Monsè potrebbe ritrovare anche una vecchia fiamma di gioventù: Amedeo Goria. Che promuove a pieni voti. "E' un uomo simpaticissimo, che ci sa fare in tutti i campi e ha tutta la mia stima”, puntualizza.

Maria Monsè, durante l'intervista ricorda l'amatissimo Gigi Proietti (che è scomparso di recente lasciando un vuoto immenso nel mondo del cinema e della televisione). “Era una persona entusiasta, piena di energia, innamorata della vita. Mi faceva sentire importante anche se facevo una piccola parte. Non ho incontrato così tanti attori con uno spiccato senso di umiltà sul set come lui. Purtroppo, strada facendo ho trovato tanti uomini primedonne. Lui era un gran signore e un grande artista”, conclude la Monsè che l'ha conosciuto sul set de Il Maresciallo Rocca.