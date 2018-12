Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati, festa di compleanno a Roma

di Ida Di Grazia

Cinquantadue candeline, tanti amici e l’amore della sua vita: la moglie. Lui è, imprenditore e produttore cinematografico che venerdì sera ha festeggiato il compleanno in una location d’eccezione, quella de “i Ragazzi dell’Étoile” il ristorante dello chefUn party esclusivo e originale a partire dall’invito: “Giulio’s Dinner Party” Ti aspetto per la festa dei miei 52 anni / splendidamente portati) con le persone a me più care (non nel senso che costate tanto, ma che ve vojo bene).Dalla simpatia travolgente e dal cuore d’oro Violati ha provato la cucina de “I Ragazzi dell’Étoile” ed ha gustato insieme ai suoi ospiti la speciale torta realizzata dal Pasticcere di fama internazionale, chef, e collezionista di antichi e preziosi libri di ricette, Rossano Boscolo, che è anche il fondatore della Campus Étoile Accademy, considerata la madre di tutte le scuole (nata nel 1985) che nel corso degli anni ha sfornato più di uno chef pluri-stellato.La Cucinotta ha indossato uno splendido completo damascato che ne ha esaltato la figura. Ospiti e i ragazzi dello chef Boscolo letteralmente rapiti dalla sua bellezza e dalla disponibilità. Non sono mancati i momenti selfie e la “socializzazione” della torta: una millefoglie con la scritta “auguri Giulio 52”. Tra i vip amici presenti, il volto delAgli ospiti presenti Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta hanno chiesto di devolvere tutto alla Onlus "Compagnia degli amici di Gesù, Giuseppe e Maria", associazione senza scopo di lucro per sostenere le spese del dormitorio e dei pasti ai poveri di Roma distribuiti ogni lunedì presso la Chiesa di Santa Maria del Popolo.La raccolta fondi a favore dei più bisognosi è partita la scorsa settimana proprio grazie ad un evento Vip di beneficenza realizzato in concomitanza con l’inaugurazione del ristorante dello chef Boscolo che ha visto la partecipazione tra gli altri di: