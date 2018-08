Maria Elena Boschi, vacanza e relax alle Eolie: ecco chi c'è con lei Foto

di Ernesto De Franceschi

Lo spettacolo unico delle isole Eolie, Salina, Panarea. Impossibile non restare incantati dalla bellezza del nostro Paese dall’Alto Adige fino alla Sicilia! Qualche giorno con il mio fratellino (si fa per dire) in uno dei mari più belli al mondo. @pier_francesco_boschi #sicilia #eolie #salina #panarea #fratello #vacanze #mare #estate

Prima la visita a bordo della Nave Diciotti, poi qualche giorno al mare. «». L'ex ministro del governo Renzi,posta sule foto degli ultimi giorni di vacanza prima del rientro a Roma per riprendere i lavori parlamentari. La bella Maria Elena sta trascorrendo con ilun periodo di relax alle isole Eolie.Tappa raggiunta, dopo essere stata un paio di giorni fa in visita anche lei ai migranti sullache era ormeggiata al porto di Catania.Maria Elena Boschi si dimostra in perfetta forma: abbronzata con un costume multicolorato oppure con short e camicia con occhiali da sole insieme al fratello che la accompagna spesso anche in occasione di cene ed eventi ufficiali.