Maria Elena Boschi, la foto in yacht a Ischia scatena gli haters (e viene rimossa)

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, è la protagonista di un vero e proprio mistero social. Una sua foto in bikini, circondata da amici su uno yacht al largo di Ischia, era stata pubblicata sui social dal giornalista Lorenzo Crea, accompagnata dalla didascalia: «Che bella cosa l'amicizia!». La foto è però sparita pochi minuti dopo, scatenando i prevedibili sospetti della rete. Il motivo della cancellazione dell'immagine non è noto, ma sui social in molti ipotizzano che sia stata proprio la Boschi a chiederlo, in imbarazzo - per qualche motivo - nel mostrarsi in bikini nei pressi dell'esclusiva isola di Ischia.

Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA