Maria Elena Boschi testimonial della crema del compagno Giulio Berruti. Lui svela: «Le hanno chiesto se si fosse fatta il lifting»

Giulio Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi lancia la sua linea di creme per ringiovanire. Il nome del prodotto? «Doctor G». E l'ex ministra fa da testimonial. Nello studio del medico la clientela è mista: uomini e donne. Berruti è un medico giovane, non dermatologo ma odontoiatra. E la sua linea di skincare è stata testata sulla compagna Boschi e le amiche della madre. «Dopo soli due mesi di applicazioni le hanno chiesto se si fosse fatta il lifting», dice a Chi.





La doppia vita

Medico ma soprattutto attore. Berruti è nel cast di due film in uscita tra giugno e settembre: My Mother's Wedding - con Scarlett Johansson, Sienna Miller e Kristin Scott Thomas (protagonista e regista) - e la serie tv Gabriel's Inferno.Quando non è impegnato a girare film diventa Doctor G e cura l'estetica dei suoi pazienti: dai denti alla pelle.

Il #25aprile è la festa di tutti gli italiani e le italiane. La nostra liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista. Grazie a chi allora scelse di resistere. La libertà, la democrazia e la nostra Costituzione antifascista sono il frutto di quelle scelte coraggiose pic.twitter.com/ERks42hKyA — Maria Elena Boschi (@meb) April 25, 2023

A 16 anni, l'attore ha iniziato la sua carriera nella moda e poi nella recitazione. In seguito la scelta di laurearsi e specializzarsi in odontoiatria: «Ma anche la medicina estetica ha una componente molto creativa», spiega Berruti.

Al settimanale «Chi» il medico ha rivelato di aver fatto provare la sua crema per due mesi alla sua compagna, Maria Elena Boschi: «Alcuni osservando il risultato le hanno chiesto se si fosse fatta un lifting». Berruti ha iniziato a interessarsi di cosmetologia per via della sua dermatite.

Ma perchè ci si dovrebbe fidare di un medico che fa l'attore? «Perché ho studiato medicina - sottolinea al settimanale Chi l'attore Berruti - Da 10 anni studio le formule per la mia linea di creme che ha prodotti al 100% italiani e certificati». I prodotti per la pelle non saranno venduti in farmacia ma solo negli store digitali.



Un pranzo con Scarlett Johansson

L'attore, nel film My Mother's Wedding, interpreta l'amante della madre. Berruti sul set era conosciuto come Doctor G. Tra le attrici del cast, Scarlett Johansson e Sienna Miller: «Pranzavamo insieme sul prato durante la pausa pranzo. Scarlett ha la sua linea di skincare: tutti gli attori sono imprenditori di se stessi» spiega Berruti.

Il compagno di Boschi rivela che in Italia è ricercato solo per ruolo da eroe romantico e che lavorerebbe con i registi Gabriele Mainetti e Paolo Virzi. Forse un giorno ci ruscirà ma se non dovesse farcela, il suo tatuaggio sull'avambraccio destro sarà un confortevole memorandum: «Dove gli altri incontrano ostacoli, tu trovi opportunità».