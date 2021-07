Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il commento alla foto sexy del fidanzato su Instagram scatena i social

A Maria Elena Boschi non è certamente passata inosservata la foto sexy di del fidanzato Giulio Berruti su Instagram. La deputata di Italia Viva già qualche tempo fa aveva parlato pubblicamente per la prima volta della sua relazione. La Boschi era stata ospite nel nel salotto di Silvia Toffanin dove si era raccontata senza remore. Da subito è stato chiaro a tutti il suo affetto per Giulio. E la sua reazione alla foto del suo compagno l'ha in qualche modo confermato. L'Onorevole non si è infatti limitata a mettere un like al post, ma ha aggiunto anche un commento con un cuore e la scritta «Mio». Una sorta di avviso alle fan dell'attore. Dettaglio, anche questo, che non è sfuggito ai followers.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Maria Elena Boschi: «Il ddl Zan così non passa. Se il Pd... PERSONE Maria Elena Boschi in vacanza a Ischia (foto da Instagram) IL CASO Giulio Berruti vaccinato, bufera social sul compagno della Boschi:...

Nozze o bebè in arrivo? Era stata la domanda della Toffanin. La risposta della Boschi: «Il sogno e il desiderio di diventare mamma c'è da sempre, Giulio viene ancora più naturale pensarci, perché anche a lui piace l'idea di avere una bella famiglia, poi siamo tutti e due pazzi dei nostri nipotini. Ogni tanto ne parliamo, vediamo, c'è tutta l'estate davanti».

Prima il matrimonio o i figli? La domanda scomoda della Toffanin a cui la Boschi aveva replicato così: «Mi porti su un terreno difficile, mi piacerebbe sposarmi però vediamo, perché chiaramente bisogna essere in due, vedremo un po' quali saranno i passi che faremo. Credo che d'importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, è casa per te. Spero di esserlo a mia volta, e quando hai una forte complicità di base poi tutto arriva. Tutto deve arrivare in modo spontaneo, non voglio fare progetti e mettere caselle, l'amore non vuole che gli si corra dietro, me lo diceva sempre mia nonna, e aveva ragione».